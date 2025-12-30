Capodanno a Villa Helianthus

Il 31 dicembre 2025, Villa Helianthus a San Giovanni La Punta ospiterà un evento per celebrare l’arrivo del nuovo anno. A partire dalle ore 20.00, sarà possibile condividere un momento di convivialità in un’atmosfera tranquilla e raffinata, ideale per salutare il 2025 e accogliere il 2026 con serenità. Un’occasione semplice e rispettosa per trascorrere la notte di Capodanno in compagnia.

Mercoledì 31 dicembre 2025, a partire dalle ore 20.00, appuntamento a San Giovanni La Punta a Villa Helianthus per festeggiare l'arrivo del nuovo ano. Per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 3383220578 o 347 648 5709.

Capodanno 2026 a Villa Crespi: il menù stellato di Antonino Cannavacciuolo e quanto costa - Per accogliere il nuovo anno, Antonino Cannavacciuolo propone un cenone di Capodanno 2026 esclusivo nella sua iconica Villa Crespi, affacciata sul suggestivo lago d’Orta, nel cuore del borgo di Orta ... ohga.it

Capodanno in Villa Luisa: MERCOLEDI31 dicembre Villa Luisa Strassoldo in collaborazione con C’era Una Volta, Osando, Morena Catering e 1Wekeend presentano:CAPODANNO VILLA LUISA STRASSOLDO 2026 Villa Luisa Strassoldo e’ una villa - facebook.com facebook

