Capodanno a Terracina | festa e musica in piazza poi il concerto nel Teatro Romano

A Terracina, il 31 dicembre si svolge una festa di fine anno in piazza Mazzini, con musica e intrattenimento. La serata, a partire dalle 23, offre un’occasione per salutare il 2024 e accogliere il nuovo anno in un’atmosfera conviviale. Dopo la celebrazione in piazza, il programma prosegue con un concerto nel Teatro Romano, contribuendo a un momento di aggregazione e tradizione locale.

