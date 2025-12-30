Capodanno a Terracina | festa e musica in piazza poi il concerto nel Teatro Romano

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terracina, il 31 dicembre si svolge una festa di fine anno in piazza Mazzini, con musica e intrattenimento. La serata, a partire dalle 23, offre un’occasione per salutare il 2024 e accogliere il nuovo anno in un’atmosfera conviviale. Dopo la celebrazione in piazza, il programma prosegue con un concerto nel Teatro Romano, contribuendo a un momento di aggregazione e tradizione locale.

Anche Terracina è pronta a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno.Per la sera del 31 dicembre è in programma a partire dalle 23 una festa di musica e colori in piazza Mazzini, che sarà chiusa al traffico e si trasformerà in una grande pista dove tutti potranno ballare e cantare per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

capodanno a terracina festa e musica in piazza poi il concerto nel teatro romano

© Latinatoday.it - Capodanno a Terracina: festa e musica in piazza, poi il concerto nel Teatro Romano

Leggi anche: Festa in piazza, colazione e concerto: così il Capodanno a Cortona

Leggi anche: Capodanno a Corinaldo: musica, teatro e festa per salutare il nuovo anno

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Terracina si prepara a festeggiare il Capodanno tra Piazza Mazzini e il Teatro Romano; Capodanno Latina e provincia: cosa fare il 31 dicembre e il 1° gennaio; Capodanno 2026 al ristorante: 75 menu e prezzi da 34 a 1400 euro; Capodanno in Piazza a Latina con ‘90 Mania The Original.

capodanno terracina festa musicaTerracina lancia il programma di Capodanno - Terracina torna in piazza per festeggiare l’ultimo giorno del 2025, e prosegue quella che ormai è una tradizione, il concerto il primo giorno dell’anno nuovo nella straordinaria cornice del Teatro Rom ... latinacorriere.it

capodanno terracina festa musicaIl Piemonte in festa per Capodanno: la nostra selezione degli eventi - Dai capoluoghi alle località sciistiche, show, djset, concerti e molto altro. rainews.it

capodanno terracina festa musicaCapodanno 2026 in Sicilia: concerti gratuiti e grandi nomi della musica nelle piazze - La Sicilia si conferma tra le regioni italiane più attive per i festeggiamenti di Capodanno, offrendo un ricco calendario di ... 98zero.com

?André Rieu – Natale e Capodanno dal vivo a Melbourne 2026 ? Un magico concerto di valzer e violi...

Video ?André Rieu – Natale e Capodanno dal vivo a Melbourne 2026 ? Un magico concerto di valzer e violi...

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.