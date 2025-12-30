Capodanno a Terracina | festa e musica in piazza poi il concerto nel Teatro Romano
A Terracina, il 31 dicembre si svolge una festa di fine anno in piazza Mazzini, con musica e intrattenimento. La serata, a partire dalle 23, offre un’occasione per salutare il 2024 e accogliere il nuovo anno in un’atmosfera conviviale. Dopo la celebrazione in piazza, il programma prosegue con un concerto nel Teatro Romano, contribuendo a un momento di aggregazione e tradizione locale.
Anche Terracina è pronta a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno.Per la sera del 31 dicembre è in programma a partire dalle 23 una festa di musica e colori in piazza Mazzini, che sarà chiusa al traffico e si trasformerà in una grande pista dove tutti potranno ballare e cantare per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti ha firmato oggi l’ordinanza che dispone, da Capodanno e fino all’Epifania, il divieto assoluto di utilizzo di ogni tipo di fuochi d’artificio, petardi, spari, botti di qualsiasi tipo e denominazione anche se di libera vendita, - facebook.com facebook
