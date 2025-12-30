Capodanno a Sant’Agnello tra gospel brindisi e giochi

Anche quest’anno, Sant’Agnello accoglie il nuovo anno con un programma ricco di eventi. Tra un concerto gospel, un brindisi con il sindaco e momenti di tradizione, la località offre anche un luna park in legno pensato per le famiglie. Un’occasione per festeggiare il Capodanno in modo semplice e piacevole, condividendo momenti di convivialità e divertimento in un’atmosfera tranquilla e accogliente.

Eventi di Capodanno a Sant’Agnello: concerto gospel, brindisi con il sindaco, tradizione e luna park in legno per tutta la famiglia. Due appuntamenti per chiudere e iniziare l’anno insieme, nell’ambito delle iniziative previste dal cartellone di eventi “ViviAmo il Natale 2025” del Comune di Sant’Agnello. Martedì 30 dicembre alle 19:30 presso la Chiesa dei SS. Prisco e Agnello si terrà il concerto del “ The Gospel Singers Choir ”, attualmente uno dei più apprezzati cori Gospel italiani. Il gruppo nasce da un progetto artistico di Lina Marino, sua promoter storica. Da allora il progetto è cresciuto, è andato avanti grazie ad una sempre costante attenzione ai dettagli tecnici e alla scelta degli elementi facenti parte del coro, elementi che nel corso degli anni hanno su­bito numerose integrazioni e sostituzioni, fino ad arrivare a quella odierna. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Capodanno a Sant’Agnello tra gospel, brindisi e giochi Leggi anche: Capodanno a Sant'Agnello: il 30 dicembre concerto del "The Gospel Singers Choir". Il primo gennaio brindisi, musica e giochi in piazza Leggi anche: Sant’Agnello, rinvenuto un reperto archeologico a Corso Crawford Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Capodanno a Sant'Agnello: il 30 dicembre concerto del "The Gospel Singers Choir". Il primo gennaio brindisi, musica e giochi in piazza - Due appuntamenti per chiudere e iniziare l’anno insieme, nell’ambito delle iniziative previste dal cartellone di eventi “ViviAmo il Natale 2025” del Comune di Sant’Agnello. napolitoday.it

L'influencer a Brindisi per il brindisi. Il capodanno è virale sui social - Chi l’avrebbe mai detto che la notte di San Silvestro avrebbe potuto trasformarsi in una lezione di geografia e di humor linguistico? quotidianodipuglia.it

Capodanno 2025 in Toscana (nelle piazze): cosa fare il 31 dicembre, da Elio e le Storie Tese al gospel - Dal rap alla lirica, dal cantautorato italiano, al gospel e al jazz: tutte le sonorità per accogliere il 2025 in una delle piazze toscane cantando, ballando e brindando in compagnia. corrierefiorentino.corriere.it

#Cronaca Anti vigilia di Capodanno sulla Rai per Sant’Agnello e Sorrento con “l’estate d’oro”, la De Gennaro e Gargiulo raccontano i mondiali - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.