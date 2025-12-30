Capodanno a Salerno Trenitalia potenzia le corse della metropolitana

Per il Capodanno a Salerno, Trenitalia ha annunciato un aumento delle corse del servizio regionale sulla linea metropolitana Salerno-Arechi, in collaborazione con la Regione Campania. Questa misura mira a garantire un trasporto più efficiente e sicuro per i pendolari e i visitatori che prenderanno parte alle festività di fine anno.

In occasione della notte di San Silvestro, il Regionale di Trenitalia, in accordo con la Regione Campania, ha programmato un potenziamento del servizio sulla linea metropolitana Salerno-Arechi. Il piano prevede il prolungamento dell'orario di esercizio oltre il termine consueto tra il 31 dicembre.

