Capodanno a Salerno palco quasi pronto per il concerto di Mahmood

A Salerno, l’atmosfera si prepara a celebrare il nuovo anno con un evento musicale in Piazza della Libertà. Mercoledì 31 dicembre, il concerto di Mahmood rappresenta un momento di condivisione e musica, segnando l’arrivo del 2024. La città si avvicina all’appuntamento con entusiasmo, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’occasione di aggregazione in un contesto tranquillo e rispettoso delle normative vigenti.

Cresce l’attesa a Salerno per il grande concerto di Capodanno che si terrà mercoledì 31 dicembre in Piazza della Libertà, con protagonista il cantautore Mahmood. Prosegue spedito il montaggio del maxi palco, che si prepara ad accogliere il cantante milanese e migliaia di spettatori in quella che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Capodanno a Salerno, palco quasi pronto per il concerto di Mahmood Leggi anche: Concerto di Capodanno a Salerno: Mahmood in piazza della Libertà Leggi anche: Capodanno a Salerno, in Piazza della Libertà il concerto di Mahmood: info mobilità e sicurezza La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Concertone di Capodanno a Salerno, L’altra faccia del Palco. Capodanno a Salerno, palco quasi pronto per il concerto di Mahmood - Gruppi di turisti in giro per Piazza della Libertà e le strade del centro in attesa dei festeggiamenti di domani sera ... salernotoday.it

Il concertone di capodanno a Salerno: Mahmood a piazza Libertà per brindare all'anno nuovo - Mancano poco meno di 15 giorni per brindare al nuovo anno in piazza della Libertà che sarà, per il terzo anno consecutivo, al centro del maxi- ilmattino.it

Capodanno a Salerno: Mahmood in piazza della Libertà, informazioni e viabilità - Salerno si prepara a salutare il nuovo anno con un grande Capodanno di musica e spettacolo nella suggestiva Piazza della Libertà. infocilento.it

InfoCilento.it. . Salerno si prepara a salutare il nuovo anno con un grande Capodanno di musica e spettacolo nella suggestiva Piazza della Libertà. Mercoledì 31 dicembre sarà Mahmood il protagonista assoluto, nel cuore della città delle Luci d’Artista. Servizi - facebook.com facebook

CAPODANNO A SALERNO, L’IDEA DELLA MAXI ZTL PER LA VIGILIA “La Vigilia di Natale il maltempo ha evitato il caos: ora si eviti il disastro per sicurezza e viabilità a... x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.