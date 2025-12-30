Capodanno a Roma scatta il piano sicurezza | droni elicotteri e tetto di 42mila persone al Circo Massimo

Per il Capodanno a Roma, sono state adottate misure di sicurezza rafforzate al Circo Massimo, con l’impiego di droni, elicotteri e controlli accurati. La zona, che ospiterà fino a 42.000 persone, sarà soggetta a restrizioni sulla viabilità e a verifiche di sicurezza per garantire un evento sereno e ordinato. Queste precauzioni mirano a tutelare la sicurezza di tutti i partecipanti e a garantire un festeggiamento tranquillo.

Controlli rafforzati per l'ultimo dell'anno a Roma e in particolare al Circo Massimo: sorveglianza dall'alto, metal detector e modifiche alla viabilità.

