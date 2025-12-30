Capodanno a Pisa misure per la sicurezza | niente vetro e botti in centro storico

Per il Capodanno a Pisa, sono state adottate misure di sicurezza, tra cui il divieto di vetro e botti nel centro storico. La serata prevede un concerto gratuito di Alfa in piazza dei Cavalieri, a partire dalle 22, e i tradizionali festeggiamenti sui Lungarni con spettacoli pirotecnici e musica. Queste precauzioni mirano a garantire un brindisi sereno e sicuro per tutti i partecipanti.

In vista del programma della notte di Capodanno, con il concerto gratuito di Alfa a partire dalle ore 22 in piazza dei Cavalieri (ingresso dalle ore 21), i festeggiamenti sui Lungarni con il tradizionale spettacolo pirotecnico su Ponte di Mezzo e, a seguire, il dj set di Demetra & Bianca sempre. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

