Capodanno a Parma | apertura dei pubblici esercizi solo fino alle 3.30

Per il Capodanno 2025 a Parma, i pubblici esercizi potranno rimanere aperti fino alle 3.30, secondo l’ordinanza comunale. FIEPET Confesercenti Parma comunica che, in via di deroga, gli esercizi associati potranno prolungare l’orario di apertura durante la notte del 31 dicembre. Questa misura consente un prolungamento delle attività nel rispetto delle disposizioni comunali, garantendo un’operatività limitata alla notte di fine anno.

FIEPET Confesercenti Parma informa i pubblici esercizi associati che, in base all'ordinanza del Comune di Parma, nella notte di martedì 31 dicembre 2025 sarà consentita una deroga agli orari di apertura fino alle ore 3.30 del mattino del 1° gennaio 2026.

