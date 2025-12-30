Capodanno a Napoli scattano divieti e chiusure | il piano traffico tra Plebiscito e Lungomare

Per i festeggiamenti di Capodanno a Napoli, il Comune ha predisposto un piano di circolazione che prevede divieti di traffico e sosta nel centro, tra Plebiscito e Lungomare, dalle 18 del 31 dicembre all’alba del 1° gennaio. Queste misure sono state adottate per garantire la sicurezza e il buon svolgimento delle celebrazioni. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di rispettare le indicazioni temporanee.

Per i festeggiamenti del Capodanno a Napoli il Comune ha disposto un ampio dispositivo di circolazione: stop a traffico e sosta in centro, Plebiscito e Lungomare dalle 18 del 31 dicembre fino all'alba del 1° gennaio. Per i festeggiamenti del Capodanno a Napoli 202526 l'Amministrazione Comunale ha organizzato una serie di eventi che si svolgeranno .

Capodanno in piazza a Napoli, scattano i divieti per il 31 dicembre - Mancano pochi giorni al Capodanno e a Napoli scattano i divieti per i festeggiamenti nella notte del 31 dicembre. msn.com

Capodanno in piazza, a Napoli scattano i divieti - Stop a botti e a bottiglie di vetro dalle 18 di mercoledì 31 dicembre fino a cessate esigenze di giovedì 1 gennaio 2026 ... ilroma.net

IL LEGGILIBRI - BOTTI PARTENOPEI - clicca sull’immagine - A Napoli il Capodanno si festeggia prima con una bella abboffata e poi con l’usanza di sparare i "botti". Ma come nasce questa tradizione Marino Niola ce lo può svelare con la sua amperrima con - facebook.com facebook

Buen Camino Inter, capodanno in vetta, ma Milan e Napoli mordono Emozione De Rossi: standing ovation La prima pagina di lunedì 29 dicembre #CorrieredelloSport x.com

