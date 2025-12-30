Capodanno a Monza | maxi controlli anche contro chi spara botti e fuochi

A Monza, la notte di Capodanno sarà caratterizzata da controlli intensificati da parte della polizia locale, con particolare attenzione al rispetto delle norme contro l’uso di botti e fuochi d’artificio. Il Comune ricorda che, dal 2019, il regolamento di Polizia Urbana vieta in modo permanente l’utilizzo di tali materiali, al fine di garantire sicurezza e tranquillità durante i festeggiamenti.

A Monza nella notte di San Silvestro niente botti e maxi controlli della polizia locale."In vista dei festeggiamenti per la notte di Capodanno di mercoledì 31 dicembre, il Comune ricorda che – dal 2019 - il Regolamento di Polizia Urbana prevede il divieto permanente di utilizzo di materiali.

Capodanno senza botti a Monza: confermato il divieto di fuochi pirotecnici con scoppio - L’appello dell’Amministrazione è dunque quello di celebrare l’arrivo del nuovo anno in modo sicuro, rispettoso e civile ... mbnews.it

Dalle cene eleganti alle feste con musica: i migliori locali di Monza e Brianza per vivere un Capodanno speciale. - La notte di Capodanno Monza Brianza è uno di quei momenti in cui la scelta del posto giusto può trasformare una semplice uscita in un ricordo destinato a durare tutto l’anno. monza-news.it

Per il Cenone di Capodanno, porta Nikky Sushi a casa Il 31 Dicembre siamo aperti solo per asporto, con tutti i piatti del menù alla carta. Sugli ordini superiori ai 50€ è inclusa una bottiglia di Prosecco in omaggio. Ritira a Monza e Vimercate, oppure delivery t - facebook.com facebook

Saint Georges Premier: Natale e Capodanno di gusto nel cuore del Parco di Monza #SaintGeorgesPremier #Monza #Natale2025 #Capodanno2025 #AgendaViaggi #FineDining agendaviaggi.com/saint-georges-… Photo courtesy of 32Consulting Ufficio Sta x.com

