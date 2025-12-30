Capodanno a Milano al ristorante quanto si spende e le offerte tra tradizione e nuove tendenze?

A Milano, il Capodanno al ristorante offre diverse opzioni, tra tradizione e innovazione. I costi variano in base alla proposta scelta, con offerte pensate sia per chi desidera un’esperienza classica sia per chi preferisce le nuove tendenze gastronomiche. Nonostante le sfide economiche, molte strutture propongono menu speciali e pacchetti per celebrare il nuovo anno. Ecco cosa aspettarsi e come orientarsi tra le tante possibilità per un festeggiamento di qualità.

Milano, 30 dicembre 2025 - Saranno pure tempi di crisi ma per dire addio al 2025 e festeggiare fuori dalle mura domestiche il neonato 2026 a Milano c'è chi non guarda proprio all'euro. Il Capodanno fuori casa, a Milano, vale infatti oltre 25 milioni di euro. Decisamente più economico festeggiare a casa anche se si ricorre al delivery o alla gastronomia della grande distribuzione. Lo ha fatto sapere Epam, l'associazione pubblici esercizi di Confcommercio Milano, su dati centro studi Fipe Confcommercio. Saranno 246mila i milanesi nei locali e ristoranti. Secondo le stime, a trascorrere la notte di San Silvestro nei locali e ristoranti saranno 246mila persone, per una spesa complessiva stimata in 25,5 milioni di euro.

