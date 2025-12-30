Capodanno a Francavilla fuochi senza rumore e sanzioni per i trasgressori

A Francavilla al Mare, per le festività di fine anno, sono in vigore restrizioni sull’uso di petardi e botti, vietati dal regolamento comunale. La sindaca Luisa Russo invita i cittadini a rispettare le norme per garantire un Capodanno sicuro e tranquillo, evitando sanzioni. Si promuove un festeggiamento consapevole, con fuochi d’artificio silenziosi e nel rispetto delle regole comunali.

In vista delle festività di fine anno a Francavilla al Mare, la sindaca Luisa Russo ricorda ai cittadini che l'uso di petardi e botti è vietato dal regolamento comunale. L'unica eccezione riguarda i fuochi pirotecnici luminosi e privi di rumore, autorizzati solo nel periodo compreso tra le 10 del.

