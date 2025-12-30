Capodanno a Fossacesia Di Giuseppantonio | Solo fuochi legali e sicuri

Il Comune di Fossacesia invita a celebrare il Capodanno in modo responsabile, promuovendo l’uso di fuochi d’artificio legali e sicuri. Con una campagna di sensibilizzazione, si mira a garantire festeggiamenti rispettosi delle normative e della sicurezza di tutti. L’obiettivo è condividere un momento di festa in sicurezza, evitando rischi e prevenendo comportamenti irregolari durante i festeggiamenti di fine anno.

In vista dei festeggiamenti di Capodanno, il Comune di Fossacesia ha avviato una campagna di informazione e sensibilizzazione per promuovere un uso responsabile dei fuochi d’artificio e il rispetto delle norme di sicurezza, in linea con la campagna nazionale promossa dall’Associazione nazionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Capodanno a Fossacesia, Di Giuseppantonio: "Solo fuochi legali e sicuri" Leggi anche: L'appello: «Acquistare solo fuochi d'artificio legali» Leggi anche: “Fuochi di Capodanno, salviamo i cani”: appello al Commissario La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fossacesia/Capodanno. Musica dal Vino: arte, musica e vini autentici - il 30 dicembre al Parco dei Priori di Fossacesia Prenderà il via martedì 30 dicembre alle ore 17, presso il Parco dei Priori di San Giovanni in Venere a Fossacesia, una nuova tappa di Musica dal Vino, ... giornaledimontesilvano.com

Notte di Capodanno in Duomo, ecco le regole: fino a 4.500 persone e ai varchi non passeranno né alcol né fuochi - E nella zona, presidiata dalle forze dell’ordine, ci sarà il divieto di vendita di ... ilgiorno.it

Milano, limitazioni in Duomo per Capodanno: 4.500 persone in piazza, no alcol e fuochi - Sono queste le limitazioni volute dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Milano, con ... tg24.sky.it

ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO FOSSACESIA PARROCCHIA SAN DONATO MARTIRE "Cenone di Capodanno 2025" - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.