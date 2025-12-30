Capodanno a Firenze tutto pronto per la grande notte di San Silvestro

A Firenze, si avvicina la notte di San Silvestro, con i festeggiamenti pronti a concludere l’anno in città. La piazza principale sarà Piazza Santa Croce, dove si svolgerà un evento musicale gratuito promosso dal Comune e organizzato dalla Fondazione MUS. L’atmosfera sarà caratterizzata da un’atmosfera di convivialità e tradizione, per accogliere il nuovo anno in serenità e condivisione.

Firenze, 30 dicembre 2025 – Mancano poche ore al via dei festeggiamenti per il Capodanno a Firenze. Il cuore della notte di San Silvestro a Firenze sarà piazza Santa Croce, dove si saluterà l'arrivo del 2026 con un grande evento musicale gratuito, promosso dal Comune di Firenze e organizzato da Fondazione MUS.E in collaborazione con Sky e con main sponsor Plures. Ma la festa abbraccerà tutto il centro storico: dal gospel in piazza Santissima Annunziata al jazz in piazza del Carmine, fino allo spettacolo di luci in piazza della Signoria. Il programma nelle piazze. Piazza Santa Croce: Il cuore del Pop (ore 21.

