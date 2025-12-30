Capodanno a Casciana Terme

Il Comune di Casciana Terme Lari, in collaborazione con la Pro Loco, invita alla serata di Capodanno in Piazza Garibaldi. L’evento, promosso con il patrocinio dell’amministrazione comunale, offre un’occasione per salutare il nuovo anno in un contesto tranquillo e conviviale. Un momento di incontro e condivisione per residenti e visitatori, nel rispetto delle normative vigenti e con attenzione alla sicurezza di tutti.

Pro Loco Casciana Terme con il patrocinio del Comune di Casciana Terme Lari organizza in Piazza Garibaldi a Casciana Terme la serata di Capodanno. A partire dalle 22 dj set e spettacolo di luci 'LightFlies' per arrivare insieme alla mezzanotte con brindisi di fine anno e spettacolo pirotecnico.

MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE CAPODANNO ALLE TERME DI CASCIANA Festeggia l’arrivo del 2026 in un’atmosfera elegante e rilassante, immerso nel calore delle acque termali. Doppia scelta: Cena + Piscina oppure Solo Piscina Gran Buffet dalle 20 - facebook.com facebook

