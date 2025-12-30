Capodanno 2026 in sicurezza il San Camillo Forlanini rilancia le regole per evitare ferite irrimediabili

In vista del Capodanno 2026, il San Camillo Forlanini ribadisce l’importanza di seguire precise regole di sicurezza durante i festeggiamenti. L’ospedale romano invita alla prudenza nell’uso dei fuochi d’artificio, con particolare attenzione alla tutela di bambini e adulti, per prevenire traumi gravi e irreversibili. Un’attenzione condivisa per garantire un inizio d’anno sereno e sicuro.

L'Azienda Ospedaliera romana richiama l'attenzione sui gravi rischi legati ai festeggiamenti e all'uso improprio dei botti, diffondendo regole fondamentali per proteggere persone, soprattutto bambini, da traumi irreversibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

