Capodanno 2026 | in piazza Duomo party anni ' 90 e non solo

A Messina, il Capodanno 2026 si svolgerà in Piazza Duomo, trasformata in un grande spazio di festa con Radio Time 90. La serata sarà caratterizzata da musica degli anni ’90 e altri generi, offrendo un’occasione di convivialità e allegria per salutare l’arrivo del nuovo anno. Un evento pensato per coinvolgere la comunità e creare un momento di condivisione nel rispetto delle tradizioni e delle norme di sicurezza.

Messina pronta a festeggiare un Capodanno 2026 spumeggiante. Il 31 dicembre Piazza Duomo diventa il grande palcoscenico della festa con Radio Time 90 – "Il party anni '90 e non solo." Musica, energia e divertimento per brindare insieme al nuovo anno. Ingresso libero.

