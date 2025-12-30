Capodanno 2026 Gualtieri firma l' ordinanza anti botti

Per il Capodanno 2026, Roma Capitale ha adottato un’ordinanza che vieta l’uso di petardi, botti e artifici pirotecnici dall’1 gennaio alle 24:00 del 6 gennaio. La misura, firmata da Gualtieri, mira a garantire la sicurezza e il rispetto dell’ambiente durante le festività, estendendo il divieto su tutto il territorio comunale. È importante rispettare questa ordinanza per contribuire a un periodo di festività più sicuro e tranquillo.

