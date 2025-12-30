Capodanno 2026 | arriva la bomba Gaza dopo la Maradona Cambia il mercato nero dei botti
Per il Capodanno 2026 si segnala la presenza di una nuova sostanza nel mercato nero dei fuochi d'artificio, nota come
Deflagrante, pericolosissima: arriva la "bomba Gaza" nel mercato nero dei botti in vista del Capodanno 2026. L'ordigno è stato ribattezzato dai produttori clandestini con un richiamo al drammatico conflitto in Medioriente per "pubblicizzare" la potenza distruttiva. Il nuovo botto illegale, rilevano i Carabinieri, è la riproposizione potenziata dei consueti e pericolosi ordigni che ogni anno vengono ribattezzati seguendo la cronaca del momento L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Capodanno, nel mercato nero dei botti compare la "bomba Gaza"
Leggi anche: ‘Bomba Gaza’, sul mercato illegale dei botti di Capodanno 2026 la novità ispirata al conflitto
‘Bomba Gaza’, sul mercato illegale dei botti di Capodanno 2026 la novità ispirata al conflitto; Capodanno, botti illegali: arriva la bomba Gaza; Botti illegali di Capodanno, a Napoli arriva la Bomba Gaza: costa fino a 200 euro; Capodanno 2026, il cenone vale oltre 2 miliardi di euro.
Capodanno 2026, nel mercato nero dei botti di fine anno arriva la “bomba Gaza” - Come accade ad Capodanno, il mercato nero dei fuochi pirotecnici illegali ha la sua “bomba”, quest’anno dedicata a Gaza. blitzquotidiano.it
Botti illegali di Capodanno, a Napoli arriva la “Bomba Gaza”: costa fino a 200 euro - Anche quest'anno i venditori illegali di botti di Capodanno scelgono un nome ad hoc per il super- fanpage.it
Botti di Capodanno: bomba “Gaza” la novità 2026 - Un ulteriore raccomandazione che i carabinieri reggiani rivolgono è quella di non lasciare soli gli animali: il fragore di petardi, fuochi d’artificio e botti scatena negli animali una naturale ... nextstopreggio.it
Arriva il freddo russo a Capodanno: Europa in ghiacciaia, gelo e neve sfiorano l’Italia x.com
Perché festeggiamo il Capodanno proprio il 1° gennaio La risposta arriva da un lungo viaggio tra antica Roma, dei con due facce, calendari che cambiano e tradizioni diverse in tutto il mondo. Alla fine, una cosa è certa: non esiste un solo modo di iniziare l’ - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.