Capodanno 2026 | arriva la bomba Gaza dopo la Maradona Cambia il mercato nero dei botti

Per il Capodanno 2026 si segnala la presenza di una nuova sostanza nel mercato nero dei fuochi d'artificio, nota come

Deflagrante, pericolosissima: arriva la "bomba Gaza" nel mercato nero dei botti in vista del Capodanno 2026. L'ordigno è stato ribattezzato dai produttori clandestini con un richiamo al drammatico conflitto in Medioriente per "pubblicizzare" la potenza distruttiva. Il nuovo botto illegale, rilevano i Carabinieri, è la riproposizione potenziata dei consueti e pericolosi ordigni che ogni anno vengono ribattezzati seguendo la cronaca del momento L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

