Capodanno 2026 all' Altaripa di Desenzano

Il Capodanno 2026 all'Altaripa di Desenzano offre un’esperienza elegante e variegata, con il Materia Dinner Show, che propone due opzioni di menu: terra e mare, o il Riviera Buffet. Dopo la cena, è possibile accedere al club per continuare la serata in compagnia e divertirsi in pista. Un’occasione per trascorrere l’ultimo dell’anno in un ambiente raffinato e accogliente, in una delle location più suggestive del Garda.

Materia Dinner Show, con due opzioni (terra e mare), oppure Riviera Buffet: e ancora, la possibilità di entrare al club dopo cena per festeggiare in pista. Sono queste le proposte del ristorante Altaripa di Desenzano del Garda (a Rivoltella, negli spazi dell'ex Baraonda) per l'ultimo dell'anno.

