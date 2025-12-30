Capodanno 2026 al Sestino Fronte Lago di Desenzano

Prenota il Capodanno 2026 al Sestino Fronte Lago di Desenzano, un’occasione per gustare un menu di sei portate con specialità di mare, accompagnate da vino e dolce. Dalla catalana di gamberi, polpo e seppie alla coda di rospo al prosecco di Valdo, il ristorante propone un’esperienza culinaria raffinata e autentica, in un ambiente tranquillo e accogliente sul lago di Garda.

Un tuffo nel mare, dalle ostriche in entrée fino alla catalana di gambero, polipo e seppie, e ancora la coda di rospo al prosecco di Valdo (ma le portate sono ben 6, più vino e dolce): è una piccola preview del menu di capodanno del Sestino Fronte Lago di Desenzano del Garda, il mitico locale di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Capodanno 2026 al Sestino Fronte Lago di Desenzano Leggi anche: Capodanno 2026 all'Altaripa di Desenzano Leggi anche: Capodanno 2026: eccellenza e benessere sul lago di Lugano Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Concerti Capodanno 2026, guida alle piazze in festa in Italia - In tutta la Penisola, il 31 dicembre si trasforma in una grande festa collettiva dove città grandi ... siviaggia.it Capodanno 2026, la guida dei concerti nelle piazze d'Italia: Rai in Calabria con Marco Liorni, Mahmood a Salerno, The Kolors a Palermo - Non è mai troppo presto per iniziare con i bilanci di fine anno, quindi perché non farli a ritmo di musica? corriereadriatico.it Addio veglioni: il Capodanno 2026 per la Gen Z è chill, non lo si festeggia a casa - Non è più solo brindisi, veglioni e fuochi d'artificio che durano il tempo di una notte: il Capodanno della Gen Z sta cambiando volto. menshealth.com Festeggia il Capodanno 2025 con noi al Sestino Beach Fronte Lago! Gran Cenone Ale Zaupa Live Music Sammy Moore Dj Set Info Prenotazioni: +39 329 2472452 #Capodanno #newyearseve #cenone #capodannodesenzano #musica #show #desenz - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.