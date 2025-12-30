Capodanno 2026 al Sestino Fronte Lago di Desenzano

Prenota il Capodanno 2026 al Sestino Fronte Lago di Desenzano, un’occasione per gustare un menu di sei portate con specialità di mare, accompagnate da vino e dolce. Dalla catalana di gamberi, polpo e seppie alla coda di rospo al prosecco di Valdo, il ristorante propone un’esperienza culinaria raffinata e autentica, in un ambiente tranquillo e accogliente sul lago di Garda.

Un tuffo nel mare, dalle ostriche in entrée fino alla catalana di gambero, polipo e seppie, e ancora la coda di rospo al prosecco di Valdo (ma le portate sono ben 6, più vino e dolce): è una piccola preview del menu di capodanno del Sestino Fronte Lago di Desenzano del Garda, il mitico locale di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

