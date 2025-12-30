Capodanno 2026 a Mantova c’è Vinicio Capossela Concerto e festa in città fino alle 2 di notte

Mantova si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno con un evento musicale. Il 31 dicembre, il concerto di Vinicio Capossela animerà la città, accompagnando i festeggiamenti fino alle prime ore del 1° gennaio. Un’occasione per vivere la tradizione e condividere un momento di convivialità in un’atmosfera tranquilla e coinvolgente.

Mantova, 30 dicembre 2025 – Anche Mantova si prepara ad accogliere l’arrivo del 2026 nel segno della musica. Vinicio Capossela con la sua arte guiderà Mantova verso il nuovo anno, nel concerto di domani sera (31 dicembre 2025) in Piazza Sordello organizzato dal Comune con la collaborazione di Mister Wolf. Vinicio Capossela e la buona manovella: “Salvo pezzi dal brefotrofio. Il decervellamento perdura” La performance di Capossela. Il repertorio della serata attinge all'ampio repertorio caposseliano soffermandosi in particolare sull'ultimo album del cantautore, SCIUSTEN FESTE N. 1965 tra cori, inni e campanelle, ottoni e vibrafòni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Capodanno 2026 a Mantova c’è Vinicio Capossela. Concerto e festa in città fino alle 2 di notte Leggi anche: Piazza Della Libertà si trasforma in una "Festa": concerto gratuito di Vinicio Capossela Leggi anche: Vinicio Capossela a Salerno: un concerto speciale per i 25 anni di "Canzoni a Manovella" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Capodanno 2026 a Mantova tra concerto e fuochi d’artificio: viabilità modificata - Mantova si prepara a salutare l’arrivo del Nuovo Anno 2026 con una grande notte di festa tra musica e spettacoli pirotecnici. vocedimantova.it

Turismo di Capodanno 2026 in Lombardia: la montagna è protagonista - Dalla Valtellina alle valli bergamasche e bresciane, la montagna è assoluta protagonista in Lombardia delle vacanze di fine anno. mentelocale.it

Vinicio Capossela star del Capodanno di Mantova - Vinicio Capossela con la sua musica guiderà Mantova verso il nuovo anno, nel concerto di domani sera in Piazza Sordello organizzato dal Comune con la collaborazione di Mister Wolf. msn.com

LA NOTTE PIÙ MAGICA DELL'ANNO Capodanno chiama eleganza. Lo smoking Luigi Bianchi Mantova è l'eccellenza della sartoria italiana che trasforma ogni momento in un'occasione speciale. Linee perfette, tessuti pregiati, stile senza tempo. Questa n - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.