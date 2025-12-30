Capodanno 2026 a Formia tra musica emozioni e spettacoli per tutti

A Formia, il Capodanno 2026 si avvicina con eventi dedicati a tutta la comunità. Tra musica, spettacoli e momenti di condivisione, la città si prepara a vivere due notti di intrattenimento e convivialità. Un’occasione per salutare l’anno che termina e dare il benvenuto al nuovo, creando un’occasione di festa e aggregazione per residenti e visitatori.

Formia, 30 dicembre 2012 – La città di Formia si prepara a vivere due notti indimenticabili tra musica, spettacolo e condivisione per salutare l'arrivo del nuovo anno. Nell'ambito della manifestazione "Vivi la magia del Natale a Formia", il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 la città accoglierà cittadini e visitatori con un ricco programma di eventi gratuiti nel cuore di Piazza Largo Paone, che vedrà protagonisti grandi nomi della canzone napoletana e giovani talenti della scena musicale italiana. 31 dicembre – Aspettando la mezzanotte e oltre. Mercoledì 31 dicembre, dalle ore 23:30, prenderà il via "Aspettando la mezzanotte" con Stefano Signori, vocalist e dj, pronto a scaldare il pubblico in attesa del grande countdown.

