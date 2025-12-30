Capodanno 2026 120mila fuochi d’artificio in depositi clandestini a Messina | un arresto

A Messina, durante due interventi, sono stati sequestrati più di 120.000 fuochi d’artificio, per un peso superiore alle 4 tonnellate, rinvenuti in depositi clandestini. L’operazione, condotta dalle forze di polizia, ha portato all’arresto di un individuo coinvolto. Questo intervento rappresenta un passo importante nella prevenzione di rischi legati alla vendita e all’uso di prodotti pirotecnici non regolamentati, in vista delle festività di Capodanno 2026

Oltre 120mila fuochi d’artificio, per un peso complessivo di oltre 4 tonnellate, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Messina in due diverse operazioni. Le Fiamme Gialle messinesi hanno denunciato i giovani che li detenevano abusivamente ed eseguito l’arresto obbligatorio in flagranza di reato di una persona residente a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). La scoperta è avvenuta attraverso la consultazione dei principali social network, in particolare TikTok e Instagram, dove vengono spesso pubblicizzate vendite promozionali di fuochi di artificio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

