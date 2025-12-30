Caos Eurostar sospesi tutti i treni tra Londra Parigi Amesterdam e Bruxelles

Eurostar ha comunicato la sospensione temporanea di tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles a causa di un guasto nella rete elettrica nel tunnel della Manica. La misura, adottata fino a nuovo avviso, mira a garantire la sicurezza dei passeggeri e il ripristino delle condizioni di normale operatività. Restano in corso aggiornamenti sulle tempistiche e sulle soluzioni per riprendere i servizi.

Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine a seguito dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella rete elettrica. Intanto si segnalano centinaia di passeggeri in attesa nella stazione di St Pancras nella capitale britannica. "A causa di un problema con l'alimentazione elettrica aerea nel tunnel sotto la Manica e di un conseguente guasto al treno Le Shuttle, consigliamo vivamente a tutti i nostri passeggeri di posticipare il loro viaggio a una data diversa. Si prega di non recarsi alla stazione a meno che non si disponga già di un biglietto per il viaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caos Eurostar, sospesi tutti i treni tra Londra, Parigi, Amesterdam e Bruxelles Leggi anche: Tunnel Manica, problemi di circolazioni per i treni: Eurostar invita passeggeri a non viaggiare Leggi anche: Sospesi tra Bruxelles e Mosca, l’Italia sceglie l’Europa: gli asset di Putin restano bloccati Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Caos Eurostar, sospesi tutti i treni tra Londra, Parigi, Amesterdam e Bruxelles - Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine a seguito dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella ... ilgiornale.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.