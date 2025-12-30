Caos Eurostar arriva l' annuncio della parziale riapertura del tunnel della Manica

Eurostar ha comunicato la sospensione temporanea di tutti i collegamenti tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles, a causa di un problema nella rete elettrica del tunnel della Manica. La riapertura è prevista solo quando sarà risolto il guasto. La situazione ha causato disagi ai viaggiatori e interrompe temporaneamente i servizi ferroviari nella tratta. Restano in vigore aggiornamenti e comunicazioni ufficiali sulle prossime fasi di ripristino.

Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine a seguito dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella rete elettrica. Intanto si segnalano centinaia di passeggeri in attesa nella stazione di St Pancras nella capitale britannica. "A causa di un problema con l'alimentazione elettrica aerea nel tunnel sotto la Manica e di un conseguente guasto al treno Le Shuttle, consigliamo vivamente a tutti i nostri passeggeri di posticipare il loro viaggio a una data diversa. Si prega di non recarsi alla stazione a meno che non si disponga già di un biglietto per il viaggio. EUROSTAR IN TILT - Una giornata di fortissimi disagi per migliaia di viaggiatori quella di oggi, martedì 30 dicembre 2025.

