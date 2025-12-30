Cantine d’Italia la Toscana comanda la guida di Go Wine

È stata pubblicata la nuova edizione 2026 di Cantine d’Italia, la guida di Go Wine dedicata all’enoturismo. Questa pubblicazione offre un approfondimento sulle cantine italiane, con particolare attenzione alla regione Toscana, che si conferma protagonista. La guida rappresenta uno strumento utile per gli appassionati e gli operatori del settore interessati a scoprire le realtà vinicole più significative del paese.

Firenze, 30 dicembre 2025 – È uscita la nuova edizione 2026 di Cantine d’Italia, la guida per l’ enoturismo a cura di Go Wine. L’evento di presentazione e premiazione si è tenuto a Milano all’Hotel Melià; nella guida 911 cantine complessivamente selezionate, 270 “Impronte d’eccellenza” per l’enoturismo, oltre 5.140 vini segnalati, circa 1.642 indirizzi utili per mangiare e dormire. La Toscana è ai vertici della Guida con oltre 100 cantine recensite e con ben 56 Impronte Go Wine, seguita da Piemonte (49) e Veneto (30). I premi e le new entry. Rese inferiori a causa del clima, ma la regione si conferma seconda per fatturato Dieci cantine entrano per la prima volta in Guida: si tratta (in ordine alfabetico) di Acquabona ( Isola d’Elba ), Crociani ( Montepulciano ), Fattoria del Colle ( Trequanda ), Fattoria Santo Stefano ( Greve in Chianti ), Fibbiano ( Terricciola ), Gracciano della Seta ( Montepulciano ), La Borriana e Pratesi ( Carmignano ), Principe Corsini ( San Casciano in Val di Pesa ) e Salcheto ( Montepulciano ). 🔗 Leggi su Lanazione.it

