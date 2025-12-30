Canottaggio terminato l’anno di transizione | nel 2026 il dt Colamonici sarà di fronte al primo esame verso Los Angeles 2028

Dopo un anno di transizione, il canottaggio italiano si prepara al 2026, momento importante per il percorso verso Los Angeles 2028. Con la scomparsa del presidente Davide Tizzano, la squadra si affida ora al nuovo direttore tecnico Antonio Colamonici, chiamato a guidare la Nazionale in questa fase cruciale. Un passaggio che segna l’inizio di un nuovo ciclo strategico e di crescita per il movimento azzurro.

L’ Italia del canottaggio piange la scomparsa del presidente federale Davide Tizzano, eletto poco più di dodici mesi fa: con l’inizio della sua presidenza sono cambiati anche i vertici tecnici della Nazionale azzurra, ora guidata dal direttore tecnico Antonio Colamonici. Il 2026 sarà l’anno in cui, terminata la transizione tra vecchia e nuova guida tecnica, occorrerà iniziare a puntare con decisione sugli equipaggi che a partire dal 2027 dovranno tentare poi la qualifica olimpica ai Mondiali (i criteri di qualificazione non sono stati ancora comunicati, ma non dovrebbero discostarsi da quelli di Parigi 2024 ). 🔗 Leggi su Oasport.it

