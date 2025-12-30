Canottaggio morto Davide Tizzano | due volte oro alle Olimpiadi

È scomparso Davide Tizzano, figura di rilievo nel canottaggio italiano, noto per aver vinto due medaglie d’oro olimpiche a Seul 1988 e Atlanta 1996. Presidente della Federcanottaggio, Tizzano ha contribuito significativamente allo sviluppo dello sport. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il mondo dello sport e del canottaggio, che ne ricorda il percorso e l’impegno.

Lutto nel mondo del canottaggio e dello sport italiano: morto all'età di 57 anni Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio ed ex atleta due volte campione Olimpico a Seul 1988 e ad Atlanta 1996. Tizzano era anche presidente del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Il ricordo della Federcanottaggio. In un comunicato, la Federcanottaggio rende noto che Tizzano "nella sua casa di Napoli è mancato all'affetto dei suoi cari". "Con la sua straordinaria forza e tempra, che nel corso della sua carriera di atleta lo hanno portato a vincere due Olimpiadi (oro a Seoul 1988 nel quattro di coppia e Atlanta 1996 nel doppio), a partecipare a due edizioni della Coppa America (1991 e 2007) e a vincere numerose sfide dirigenziali e organizzative, il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio ha lottato sino all'ultimo contro una brutta malattia", si legge ancora nella nota.

