Cannabis light Mazzanti | Garantire equilibrio tra controllo e la tutela di imprese e lavoratori legali

Lorenzo Mazzanti, membro del gruppo Pensa Perugia con Azione e altre realtà, ha presentato un ordine del giorno per promuovere un equilibrio tra il controllo e la tutela delle imprese e dei lavoratori legali nel settore della cannabis light. L’iniziativa mira a garantire un ambiente regolamentato e sostenibile, rafforzando la posizione delle attività legittime e tutelando i diritti di chi opera nel rispetto delle normative vigenti.

