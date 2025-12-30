Cannabis light Mazzanti | Garantire equilibrio tra controllo e la tutela di imprese e lavoratori legali
Lorenzo Mazzanti, membro del gruppo Pensa Perugia con Azione e altre realtà, ha presentato un ordine del giorno per promuovere un equilibrio tra il controllo e la tutela delle imprese e dei lavoratori legali nel settore della cannabis light. L’iniziativa mira a garantire un ambiente regolamentato e sostenibile, rafforzando la posizione delle attività legittime e tutelando i diritti di chi opera nel rispetto delle normative vigenti.
Un ordine del giorno dedicato alla tutela del settore della cannabis light, primo firmatario Lorenzo Mazzanti, del gruppo consiliare Pensa Perugia con Azione, Socialisti per Perugia, Perugia in Europa e Laboratorio Civico.L’atto nasce alla luce delle recenti vicende che hanno interessato diversi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
