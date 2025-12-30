Cane muore di spavento per i botti | Hanno fatto esplodere delle vere bombe Il suo cuore non ha retto

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Firenze, un cane di 12 anni, Nero, ha perso la vita a causa dello spavento provocato dai petardi. Il suo cuore, sopraffatto dal terrore, non ha retto. L’incidente si è verificato vicino al canile-rifugio 'Il Parco degli Animali', evidenziando ancora una volta i rischi legati all’uso indiscriminato di fuochi d’artificio durante le festività.

I petardi di Capodanno hanno mietuto la prima vittima a Firenze. Si tratta di Nero, un bastardino di 12 anni che viveva nel canile-rifugio 'il Parco degli animali', deceduto per la paura a causa dei botti fatti esplodere vicino alla struttura. "Il suo cuore non ha retto allo spavento

Cane muore per lo spavento dei botti: "Il cuore di Nero non ha retto" - Lo ha reso noto su Facebook "Il Parco degli Animali", canile rifugio del Comune di Firenze e sede dell'Ufficio per i Diritti deg ... zoom24.it

Morto cane spaventato dai botti al canile di Firenze, il cuore ha ceduto - Lo ha reso noto su Fb 'Il Parco degli Animali', canile rifugio del Comune di Firenze e sede dell'Ufficio per i Diritti degli Ani ... ansa.it

