Cane muore di spavento per i botti | Hanno fatto esplodere delle vere bombe Il suo cuore non ha retto

Da today.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Firenze, un cane di 12 anni, Nero, ha perso la vita a causa dello spavento provocato dai petardi. Il suo cuore, sopraffatto dal terrore, non ha retto. L’incidente si è verificato vicino al canile-rifugio 'Il Parco degli Animali', evidenziando ancora una volta i rischi legati all’uso indiscriminato di fuochi d’artificio durante le festività.

I petardi di Capodanno hanno mietuto la prima vittima a Firenze. Si tratta di Nero, un bastardino di 12 anni che viveva nel canile-rifugio 'il Parco degli animali', deceduto per la paura a causa dei botti fatti esplodere vicino alla struttura. "Il suo cuore non ha retto allo spavento e lo abbiamo. 🔗 Leggi su Today.it

cane muore di spavento per i botti hanno fatto esplodere delle vere bombe il suo cuore non ha retto

© Today.it - Cane muore di spavento per i botti: "Hanno fatto esplodere delle vere bombe. Il suo cuore non ha retto"

Leggi anche: Non è ancora Capodanno e un cane è già morto per i botti: il cuore di Nero non ha retto

Leggi anche: Botti di Capodanno, un cane morto a Firenze: ha ceduto il cuore. Rischi per gli animali: i consigli dei veterinari

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Firenze, il cane Nero muore di spavento per i botti scoppiati vicino al canile: «Il cuore ha ceduto»; Monte San Giovanni Campano, Cane fugge per i botti e muore; Cane morto di crepacuore a causa dei botti: Nero era in canile, da 12 anni aspettava una famiglia. «Basta bombe»; Tragedia al canile, Nero ucciso dallo spavento per i botti.

cane muore spavento bottiNero, il cane muore di spavento per i botti scoppiati vicino al canile: «Il cuore ha ceduto» - Lo ha reso noto su Facebook 'Il Parco degli Animali', ... msn.com

cane muore spavento bottiCane muore per lo spavento dei botti: "Il cuore di Nero non ha retto" - Lo ha reso noto su Facebook "Il Parco degli Animali", canile rifugio del Comune di Firenze e sede dell'Ufficio per i Diritti deg ... zoom24.it

cane muore spavento bottiMorto cane spaventato dai botti al canile di Firenze, il cuore ha ceduto - Lo ha reso noto su Fb 'Il Parco degli Animali', canile rifugio del Comune di Firenze e sede dell'Ufficio per i Diritti degli Ani ... ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.