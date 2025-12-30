I Carabinieri di Valfabbrica hanno denunciato un uomo di 30 anni di Gualdo Tadino per aver detenuto illegalmente candelotti esplosivi nel suo garage. L’episodio evidenzia i rischi associati alla gestione non autorizzata di materiali esplodenti, sottolineando l’importanza del rispetto delle normative di sicurezza. La vicenda è un esempio delle attività di controllo delle forze dell’ordine per tutelare la sicurezza pubblica.

I Carabinieri della Stazione di Valfabbrica hanno denunciato un 30enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, residente a Gualdo Tadino, ritenuto responsabile di detenzione illegale di materiale esplodente artigianale.I militari stavano effettuando un controllo nella zona industriale del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Candelotti esplosivi in garage per festeggiare il Capodanno: denunciato un 30enne

Trinitapoli, sequestrato un arsenale in garage - Una bomba carta da 215 grammi e 78 candelotti esplosivi contraddistinti dall'eloquente marchio “Il Padrino”, in tutto più di 3 chili di polveri da sparo. rainews.it

A Napoli si pensa già a Capodanno: arrestato un uomo con 100 candelotti esplosivi in auto - Era in strada come se nulla fosse, tra le vie di Fuorigrotta: ma a bordo della propria automobile nascondeva cento candelotti esplosivi, tutti di dubbia provenienza e comunque non convenzionali e non ... fanpage.it

Ristruttura casa, trova candelotti di dinamite - Una valigia di candelotti esplosivi per uso civile è stata ritrovata nella soffitta di una casa in ristrutturazione a Rabbi. rainews.it

All’interno di un deposito è stato trovato un ingente quantitativo di materiale pirotecnico artigianale: bombe carta di vario tipo e peso, candelotti esplosivi, petardi, razzi e batterie pirotecniche - facebook.com facebook