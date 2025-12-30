Cancelo Serie A la rivelazione di Fabrizio Romano! L’ex difensore di Juventus e Inter contattato per tornare in Italia dopo l’addio all’Al Hilal | i dettagli

Fabrizio Romano ha annunciato una possibile svolta nel futuro di João Cancelo, ex difensore di Juventus e Inter. Dopo l’addio all’Al Hilal, si discute di un suo ritorno in Serie A già nel mercato di gennaio. L’operazione, ancora in fase di definizione, potrebbe rappresentare un’importante opportunità per il giocatore e per i club italiani interessati. Restano da seguire gli sviluppi di questa possibile transizione.

