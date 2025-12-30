Cancelo Serie A la rivelazione di Fabrizio Romano! L’ex difensore di Juventus e Inter contattato per tornare in Italia dopo l’addio all’Al Hilal | i dettagli
Fabrizio Romano ha annunciato una possibile svolta nel futuro di João Cancelo, ex difensore di Juventus e Inter. Dopo l’addio all’Al Hilal, si discute di un suo ritorno in Serie A già nel mercato di gennaio. L’operazione, ancora in fase di definizione, potrebbe rappresentare un’importante opportunità per il giocatore e per i club italiani interessati. Restano da seguire gli sviluppi di questa possibile transizione.
Cancelo Serie A, la rivelazione di Fabrizio Romano apre ad un ritorno in Italia del terzino portoghese ex Inter e Juventus! I dettagli sull’operazione Il futuro di João Cancelo potrebbe essere lontano dall’Arabia Saudita già nel mercato di gennaio. A fare il punto sulla situazione del laterale portoghese, oggi in forza all’Al Hilal, è stato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, le voci che vorrebbero la Juventus su Cancelo e l'Inter su Adeyemi non avrebbero basi concrete.
Joao Cancelo può lasciare l'Al Hilal già a gennaio. Si dovrebbe pagare solo l'ingaggio ma è altissimo. È stato proposto a tanti club anche in Italia, è da monitorare a gennaio anche se a Mendes non sono ancora arrivati segnali forti dalla Serie A [ @Fabri x.com
