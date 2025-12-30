Cancelo può tornare all’Inter? La bomba di Romano | Così può trasferirsi a gennaio! Ecco a chi è stato proposto in Italia

Secondo quanto riportato da Romano, João Cancelo potrebbe rientrare all’Inter già a gennaio. La società ha avanzato alcune proposte a club italiani per il suo trasferimento, aprendo possibilità di un ritorno in maglia nerazzurra. La situazione resta da seguire attentamente, considerando i dettagli delle trattative e le eventuali condizioni offerte. Restano ancora da chiarire le modalità e le tempistiche di un possibile accordo.

Inter News 24 Cancelo può tornare all'Inter? Romano: «Così può trasferirsi a gennaio! Ecco a chi è stato proposto in Italia». La rivelazione del giornalista. Fabrizio Romano ha analizzato la situazione di Joao Cancelo, talentuoso terzino portoghese in forza all'Al Hilal. L'ex giocatore dell' Inter potrebbe lasciare l'Arabia Saudita già a gennaio a causa di problemi legati alle liste della squadra. Sebbene non risultino contatti diretti con i nerazzurri, il laterale è stato proposto a diverse società di Serie A. L'operazione resta però complessa: nonostante l'urgenza di cessione dei sauditi, l'altissimo ingaggio percepito dal calciatore rappresenta un ostacolo quasi insormontabile.

