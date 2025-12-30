Cancelo Juve | il portoghese può tornare in bianconero dopo l’addio all’Al-Hilal? La verità sul suo futuro è stata svelata

Il futuro di João Cancelo potrebbe riservare un ritorno alla Juventus, dopo la sua recente esperienza con l’Al-Hilal. La situazione attuale e le possibilità di un suo ritorno in bianconero sono al centro delle discussioni. In questo articolo, analizzeremo le ultime novità e le circostanze che potrebbero influenzare il suo eventuale ritorno alla squadra.

Cancelo verso l’addio all’Al-Hilal: Inzaghi lo esclude, Mendes lavora al ritorno in Europa - Il futuro di João Cancelo sembra ormai delineato: l’esperienza all’Al- tuttojuve.com

Cancelo vuole il mondiale, anche lui nel mirino? - Joao Cancelo pronto a lasciare l’Arabia Saudita: possibile ritorno in Europa Dopo l’esperienza in Arabia Saudita, Joao Cancelo potrebbe presto fare ... tuttojuve.com

OFFERTI RUBEN NEVES E CANCELO La Juventus ha ricevuto la proposta dei due portoghesi attualmente in forza all'Al Hilal di Simone Inzaghi. Entrambi sono interessati a tornare in Europa. - facebook.com facebook

#AlHilal, #Inzaghi ha deciso: non c'è più spazio per lex- Juve e Inter #Cancelo. #Mendes al lavoro per riportarlo in Europa, magari in #PremierLeague, dove aveva fatto bene con il Manchester City e da cui sono arrivate manifestazioni di interesse, oppure in P x.com

