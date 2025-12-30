Campobasso madre e figlia morte per intossicazione alimentare tra le ipotesi contaminazione con veleno per topi e tossinfezione chimica

A Campobasso, madre e figlia sono decedute per sospetta intossicazione alimentare. Le ipotesi principali riguardano una contaminazione da veleno per topi o una tossinfezione chimica. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe esserci una correlazione con una disinfestazione effettuata settimane prima nel mulino di proprietà di Gianni Di Vita, che produce la farina coinvolta. Le indagini continuano per chiarire le cause dell’incidente.

Sulla probabile contaminazione alimentare con veleno per topi pare che settimane prima ci sia stata una disinfestazione nel mulina che produce la farina di proprietà di Gianni Di Vita. Aperte tutte le ipotesi mentre restano in ospedale il padre e la sorella maggiorenne per precauzione

Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso: 5 indagati per omicidio colposo e lesioni. Altro sopralluogo in casa - Si tratta del personale sanitario che ha gestito il ricovero e le terapie all’ospedale Cardarelli. quotidiano.net

Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, il professor Bramanti a Storie Italiane: "Con una neurotossina i segnali non sono mai silenti". VIDEO - Il professor Dino Bramanti, responsabile della sezione Salute di Affaritaliani, ospite in tv analizza i possibili segnali di neurotossina e spiega cosa ... affaritaliani.it

Madre e figlia morte intossicate dopo una cena a #Campobasso: tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche quella di una #contaminazione delle farine con veleno per topi. #Tg1 Leonardo Zellino - facebook.com facebook

Campobasso, cinque medici indagati per la morte di madre e figlia. Si cerca la causa dell'intossicazione. #Mattino5 x.com

