Campionessa di triathlon sbranata in mare un testimone | Ho visto il suo corpo nella bocca di uno squalo video

Una triatleta californiana è stata vittima di un attacco da parte di uno squalo mentre nuotava in mare. Il suo corpo è stato rinvenuto su una spiaggia a nord-ovest di Santa Cruz. Un testimone ha riferito di aver visto lo squalo con il corpo della vittima nella sua bocca. L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle acque della zona.

Il corpo senza vita di una triatleta californiana uccisa da uno squalo è stato trovato su una spiaggia a nord-ovest di Santa Cruz. Una scoperta che arriva quasi una settimana dopo la sua dipartita. I resti di Erica Fox, 55 anni, sono stati ritrovati due giorni fa, mentre il riconoscimento è stato eseguito dal padre e dal marito. Fox, come ha riportato il Guardian, faceva parte di un gruppo di oltre una decina di nuotatori partiti da Lovers Point, vicino a Monterey in California, il 21 dicembre, ma non è mai più riuscita a tornare a riva. Nuotatrice mangiata da uno squalo in California: ritrovati i resti sulla spiaggia dopo giorni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

