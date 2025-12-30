La campagna vaccinale sta proseguendo con buon ritmo, sostenuta anche dall’impegno dei medici di base. In un contesto di crescente diffusione dell’influenza, i medici di famiglia svolgono un ruolo fondamentale nel garantire assistenza e prevenzione, spesso con risorse limitate. La loro presenza sul territorio rappresenta un elemento chiave per tutelare la salute della popolazione e facilitare l’accesso alle cure.

L’influenza procede a ondate, ma ci si cura soprattutto a casa. E i dottori di famiglia, ridotti all’osso sul territorio, fanno i salti mortali. "Sono quasi 30mila i cittadini senza medico di base", ricorda Domenico Picone, vicesegretario Fimmg Monza e Brianza. Per questo motivo sono stati istituiti 14 Ambulatori medici temporanei. "In questo periodo — spiega Picone — la carenza pesa ancora di più: nella prima decade di dicembre c’è stata la prima ondata e ora siamo nella fase di esplosione". Prenotare una visita diventa difficile, le agende dei medici di base sono sature e nei giorni scorsi le chiamate degli assistiti per influenza si moltiplicavano senza sosta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Campagna vaccinale a gonfie vele. Il ruolo chiave dei medici di base

