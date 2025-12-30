Campagna vaccinale a gonfie vele Il ruolo chiave dei medici di base
La campagna vaccinale sta proseguendo con buon ritmo, sostenuta anche dall’impegno dei medici di base. In un contesto di crescente diffusione dell’influenza, i medici di famiglia svolgono un ruolo fondamentale nel garantire assistenza e prevenzione, spesso con risorse limitate. La loro presenza sul territorio rappresenta un elemento chiave per tutelare la salute della popolazione e facilitare l’accesso alle cure.
L’influenza procede a ondate, ma ci si cura soprattutto a casa. E i dottori di famiglia, ridotti all’osso sul territorio, fanno i salti mortali. "Sono quasi 30mila i cittadini senza medico di base", ricorda Domenico Picone, vicesegretario Fimmg Monza e Brianza. Per questo motivo sono stati istituiti 14 Ambulatori medici temporanei. "In questo periodo — spiega Picone — la carenza pesa ancora di più: nella prima decade di dicembre c’è stata la prima ondata e ora siamo nella fase di esplosione". Prenotare una visita diventa difficile, le agende dei medici di base sono sature e nei giorni scorsi le chiamate degli assistiti per influenza si moltiplicavano senza sosta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
