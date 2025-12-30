Camminata per la Pace il comune rappresentato da Gazzolo | Un onore

Il comune di Piacenza, rappresentato dalla presidente del Consiglio comunale Paola Gazzolo, parteciperà alla “Camminata per la Pace” il 3 gennaio. L’evento, promosso da Europe for Peace e inserito nella Rete regionale “Pace e nonviolenza Emilia-Romagna”, mira a promuovere valori di solidarietà e dialogo. La partecipazione dell’amministrazione testimonia l’impegno del territorio per un percorso di pace e convivenza civile.

Sarà la presidente del Consiglio comunale, Paola Gazzolo a rappresentare l'Amministrazione comunale alla "Camminata per la Pace", in programma il 3 gennaio a Piacenza, promossa da Europe for Peace quale iniziativa a livello locale della Rete regionale "Pace e nonviolenza Emilia-Romagna".

