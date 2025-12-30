Camion contro la Maestà di Mammi | il crollo

Nella mattinata di ieri, un camion in manovra ha urtato una colonna della Maestà di Mammi, provocando il parziale crollo dell’edificio religioso situato sulla collina di Castiglion Fiorentino. L’incidente, sebbene accidentalmente causato, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L’intervento delle autorità ha avviato le verifiche necessarie per valutare i danni e le eventuali misure di tutela del sito.

CASTIGLION FIORENTINO Un urto accidentale, ma che avrebbe potuto avere conseguenze pesantissime. Nella mattinata di ieri un camion in manovra ha colpito una colonna della Maestà di Mammi, provocando il parziale crollo del piccolo edificio religioso che domina la collina a circa 470 metri di altitudine, a pochi chilometri dal Cassero di Castiglion Fiorentino. Sul posto sono intervenuti immediatamente Polizia municipale, vigili del fuoco e tecnici comunali. Il cedimento della colonna e di parte del muretto ha reso necessario un intervento urgente di messa in sicurezza per evitare ulteriori crolli nel loggiato dell'ingresso: la struttura è stata infatti presto puntellata e l'area interdetta.

