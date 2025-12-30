Camera dei deputati ufficiale il voto suppletivo a Selvazzano per il sostituto di Bitonci
È stato ufficializzato il voto suppletivo nella circoscrizione di Selvazzano Dentro, collegio uninominale 02 della VIII Circoscrizione Veneto 2, in seguito alla precedente indisponibilità del rappresentante Bitonci. Gli elettori sono chiamati a esprimere nuovamente il loro voto per scegliere il nuovo rappresentante della Camera dei Deputati. La consultazione si svolgerà secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Il collegio uninominale 02 - Selvazzano Dentro, nella VIII Circoscrizione Veneto 2, dovrà tornare alle urne. La Camera dei deputati ha infatti accertato la necessità di indire elezioni suppletive per coprire il seggio rimasto vacante dopo la cessazione dal mandato parlamentare di Massimo Bitonci. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
