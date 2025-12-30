Camera approva la Manovra è legge

La Camera ha approvato la Legge di Bilancio con 216 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astenuti. Ora la manovra passa all’esame del Senato, segnando un passaggio importante nel percorso legislativo per l’anno in corso. La approvazione rappresenta un momento chiave per le politiche economiche e finanziarie del paese.

Manovra, arriva la fiducia alla Camera con 219 voti favorevoli - È arrivata alla Camera la fiducia sul testo della legge di Bilancio, approvata in Senato prima di Natale. msn.com

Manovra. La Camera approva il decreto Monti. Ecco le norme su sanità, farmacie e pensioni - Per la sanità le maggiori novità sulle farmacie (liberalizzazioni più soft). quotidianosanita.it

IL GOVERNO MELONI APPROVA LA QUARTA MANOVRA DI AUSTERITA’

"La Camera dei Deputati approva il #bilancio senza discuterlo. Pessimo e normale spettacolo oggi contestato da sinistra e ieri da destra. Per cambiare il copione si renda inemendabile il bilancio: o si approva o cade il #governo" @DavideGiac #nonstop x.com

Manovra 2026 verso la Camera, dopo l'approvazione: cosa prevede punto per punto - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.