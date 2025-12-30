Camera approva la Manovra è legge
La Camera ha approvato la Legge di Bilancio con 216 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astenuti. Ora la manovra passa all’esame del Senato, segnando un passaggio importante nel percorso legislativo per l’anno in corso. La approvazione rappresenta un momento chiave per le politiche economiche e finanziarie del paese.
13.02 Con 216 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astenuti l'aula della Camera ha approvato la Legge di Bilancio. La Manovra, dopo aver ricevuto l'ok anche del Senato, è ora legge. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
