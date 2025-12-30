Camea approva la Manovra è legge

La Camera ha approvato la Manovra con 216 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astenuti. La Legge di Bilancio entra così in vigore, segnando un passo importante nel quadro normativo nazionale. La discussione ha confermato l’importanza di questo provvedimento per il futuro economico del paese.

Manovra approvata, ok finale della Camera con 216 sì. Spesa di 22 miliardi: tutte le misure. Dalle pensioni alla prima casa, dalle imprese al fisco - Approvata la manovra finanziaria, con il voto della Camera si conclude l'iter parlamentare. affaritaliani.it

Manovra, arriva la fiducia alla Camera con 219 voti favorevoli - È arrivata alla Camera la fiducia sul testo della legge di Bilancio, approvata in Senato prima di Natale. msn.com

IL GOVERNO MELONI APPROVA LA QUARTA MANOVRA DI AUSTERITA’

Agrigento. Aica e rete idrica, la Camera approva l’OdG di Pisano. - facebook.com facebook

Senza il consenso dei genitori, vietato parlare a scuola di relazioni sessuali e affettive. Nei licei compaiono liste degli stupri e la camera approva la legge di Valditara. «La famiglia innanzitutto», esulta la destra, «le aule non sono circoli transfemministi» #4dice x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.