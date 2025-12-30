Cambia l' appalto al Cup delle Asl | a rischio 13 posti nel Frentano

La decisione di cambiare l’appalto del servizio Cup delle Asl mette a rischio 13 posti di lavoro nel Frentano. Tredici operatori, impiegati a tempo indeterminato presso il call center di Treglio, si trovano in una situazione di incertezza. Questi lavoratori, che gestiscono le prenotazioni telefoniche per la Asl di Teramo, potrebbero essere coinvolti in eventuali cambiamenti contrattuali o di gestione.

Tredici operatori del call center Cup di Treglio sono a rischio. I lavoratori, a tempo indeterminato, sono a servizio della Asl di Teramo per le prenotazioni telefoniche delle prestazioni mediche. Il nuovo operatore che ha vinto il bando delle Asl di Teramo, Chieti e Pescara per la gestione di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

