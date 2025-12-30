Cambia la logistica | due ingressi pedonali

In occasione della festa di Capodanno in piazza Santa Maria, la logistica è stata rivista. Saranno disponibili due ingressi pedonali: uno da Porta Santa Maria per chi proviene dall’esterno del centro storico, e un secondo da Via della Cavallerizza per chi arriva dall’interno. Questa modifica mira a garantire un accesso più organizzato e sicuro per tutti i partecipanti.

In vista della festa di Capodanno in piazza Santa Maria quest'anno cambia la logistica. Saranno solo due gli accessi pedonali per raggiungere il luogo della manifestazione: per chi arriva dall'esterno del centro storico l'ingresso sarà da Porta Santa Maria, mentre per chi proviene dall'interno del centro storico l'accesso sarà consentito da Via della Cavallerizza. In pratica via del Gonfalone e via Fillungo saranno utilizzate come uscite di emergenza. Oggi inizieranno le operazioni di montaggio del palco nella piazza che comunque manterrà aperti la maggior parte dei propri esercizi. "Abbiamo cercato di ridurre al minimo le tempistiche necessarie per montanre e smontare il palco – così gli assessori Pisano e Santini –, proprio per attutire l'impatto sulle attività della zona.

