Cambia data il Trento Running Festival | quando sarà nel 2026

L'ASD Città di Trento comunica le date aggiornate del Trento Running Festival 2026, che si terrà il 20 e 21 settembre. La manifestazione, dedicata agli appassionati di corsa, si svolgerà nel centro di Trento, offrendo un'occasione per vivere un evento sportivo di rilievo nella città. La nuova programmazione permette ai partecipanti di pianificare al meglio la propria partecipazione.

Il nuovo anno porta con sé una grande novità: ASD Città di Trento annuncia la nuova data del Trento Running Festival, al via sabato 26 e domenica 27 settembre. Resta immutato il format dell’evento, con il 79° Giro al Sas pronto ad accogliere le stelle internazionali che, al calar della sera di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

