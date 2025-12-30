Calhanoglu la Turchia può aspettare | discussioni per il rinnovo fino al…

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, è nuovamente al centro delle discussioni sul suo futuro. La società nerazzurra valuta attentamente le trattative per il rinnovo del contratto, con l'obiettivo di trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. La questione resta aperta, mentre si attendono sviluppi che possano definire il proseguimento della collaborazione tra Calhanoglu e l'Inter.

Calhanoglu. Il futuro di Hakan Calhanoglu torna progressivamente al centro dei pensieri in casa Inter. Il centrocampista turco, legato al club nerazzurro da un contratto in scadenza nel 2027, rappresenta oggi una delle certezze tecniche e carismatiche della squadra di Cristian Chivu. Con l'inizio del nuovo anno, come da programma, potranno prendere forma i primi ragionamenti concreti sul rinnovo, in un clima che appare decisamente più sereno rispetto ai mesi estivi. L'estate, infatti, non era stata priva di tensioni. Il nome di Calhanoglu era stato accostato con insistenza al campionato turco e al Galatasaray, alimentando dubbi e indiscrezioni.

