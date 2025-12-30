Il calendario della scherma 2026 include importanti eventi come la Coppa del Mondo, i Campionati Europei e i Mondiali. Queste competizioni rappresentano momenti fondamentali per gli atleti e gli appassionati del settore. Consultare le date ufficiali permette di seguire da vicino le tappe principali della stagione e di pianificare la partecipazione o la visione degli eventi più rilevanti nel panorama internazionale.

Il nuovo anno è alle porte ed il 2026 sarà ricchissimo di appuntamenti per la scherma tra Coppa del Mondo, Europei e Mondiali. Già da gennaio ci sarà un fine settimana (quello del 9-11 gennaio) dove saranno protagoniste in pedana tutte le armi, che poi si divideranno i vari weekend fino a maggio. Ovviamente c’è grande attesa per l’Italia, che come sempre è tra le nazioni di riferimento. Già le primissime tappe di Coppa del Mondo di questi ultimi due mesi hanno dato segnali positivi per la squadra azzurra, con tante vittorie sia individuali sia con le squadre. In estate poi ci saranno i due principali appuntamenti della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario scherma 2026: le date di Europei, Mondiali e Coppa del Mondo

