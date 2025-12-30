Calendario Europei volley maschile 2026 | programma orari tv streaming

Il calendario degli Europei di volley maschile 2026 si svolgerà dal 9 al 26 settembre, coinvolgendo ventiquattro squadre suddivise in quattro gruppi. La fase a gironi determinerà le otto team che accederanno agli ottavi di finale, avviando la fase a eliminazione diretta. Per seguire gli incontri, sono disponibili programmazione, orari, trasmissioni TV e streaming.

Gli Europei 2026 di volley maschile si disputeranno dal 9 al 26 settembre: le ventiquattro squadre partecipanti sono state suddivise in quattro raggruppamenti,  le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. In palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, che verrà assegnato alla formazione capace di alzare al cielo il trofeo. L’Italia ospiterà l’evento: il match d’apertura, con la nostra Nazionale in campo da Campione del Mondo, si disputerà in Piazza Plebiscito a Napoli; le altre partite della Pool A si giocheranno al PalaPanini di Modena; ottavi e quarti di finale regaleranno spettacolo al PalaVela di Torino; semifinali e atti conclusivi andranno in scena all’ Arena Santa Giulia di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

