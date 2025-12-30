Calendario Europei pallanuoto maschile 2026 | programma orari tv streaming

Il calendario degli Europei di pallanuoto maschile 2026 si svolgerà a Belgrado, dal 10 al 25 gennaio. La competizione vedrà la partecipazione delle nazionali europee, con il Settebello inserito nel Girone D, che affronterà Turchia, Slovacchia e Romania nella fase iniziale. Di seguito, troverai programma, orari, modalità di visione in TV e streaming per seguire i match.

Gli Europei 2026 di pallanuoto maschile andranno in scena a Belgrado, in Serbia, dal 10 al 25 gennaio: nella città balcanica il Settebello, inserito nel Girone D, affronterà nella prima fase, nell’ordine, Turchia, Slovacchia e Romania. Le prime tre classificate di ciascun girone della prima fase formeranno poi due gruppi da sei squadre ciascuno: al termine della seconda fase, le prime due classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno per le semifinali, mentre le altre disputeranno le finali di consolazione dal 5° al 12° posto. La diretta tv degli Europei 2026 di pallanuoto maschile sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, mentre la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

